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Совет ЕС расширил критерии санкций в отношении Беларуси. Теперь Евросоюз может вводить ограничения за инструментализацию мигрантов. Сами санкции будут введены позже.
ЕС создал основу для санкций против Минска за организацию миграции
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Совет Евросоюза расширил критерии, по которым ЕС может вводить санкции в отношении Беларуси. Теперь к ним относится и инструментализация мигрантов. Это решение министры иностранных дел стран Евросоюза приняли на заседании в Брюсселе в понедельник, 15 ноября, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Теперь ЕС сможет вводить санкции в отношении физических и юридических лиц, "организующих или содействующих деятельности режима Лукашенко по способствованию незаконному пересечению внешних границ ЕС", отметили в пресс-службе.

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"Сегодняшнее решение отображает решимость Евросоюза бороться с инструментализацией мигрантов в политических целях. Мы противостоим этой нечеловечной и незаконной практике", - добавил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Расширение критериев является необходимым подготовительным шагом для введения самих санкций против физических и юридических лиц, занимающихся перевозкой мигрантов в Беларусь с целью их дальнейшего попадания в Евросоюз. Следующим шагом станет принятие уже самого пятого пакета ограничительных мер против режима Александра Лукашенко, сообщет корреспондент DW. Ожидается, что в санкционный список внесут авиакомпании, турфирмы и чиновников, причастных к перевозке мигрантов и доставке их к границам Польши, Литвы и Латвии. Когда именно будут приняты сами санкции, пока неизвестно.

Напомним, что власти Беларуси отрицают как свою причастность, так и участие авиакомпании "Белавиа" в организации нелегальной миграции.

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Deutsche Welle
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