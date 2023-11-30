ЕС согласовал правила, защищающие журналистов от судебных исков

 
Novosti.err.ee
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
ФОТО: Reuters / Scanpix

Европейский парламент и государства-члены Европейского союза в четверг, 30 ноября, согласовали правила, которые призваны защитить журналистов от исков, призванных подавить общественную критику.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала соглашение о "защите тех, кто раскрывает тревожную правду".

Так называемые стратегические судебные иски, направленные против участия общественности (Strategic lawsuit against public participation – SLAPP) призваны отпугнуть критиков обременительными судебными разбирательствами и заставить правозащитные организации и средства массовой информации отступить из-за страха перед долгой и дорогостоящей судебной тяжбой.

Когда подают подобные иски, ищут различные основания обременить другую сторону. Такие иски подаются крупными компаниями или влиятельными лицами.

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