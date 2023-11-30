ЕС согласовал правила, защищающие журналистов от судебных исков

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала соглашение о "защите тех, кто раскрывает тревожную правду".

Так называемые стратегические судебные иски, направленные против участия общественности (Strategic lawsuit against public participation – SLAPP) призваны отпугнуть критиков обременительными судебными разбирательствами и заставить правозащитные организации и средства массовой информации отступить из-за страха перед долгой и дорогостоящей судебной тяжбой.