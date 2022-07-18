ЕС согласовал новый транш военной помощи Украине на 500 млн евро

Европейский Союз предоставит еще 500 миллионов евро на поставки вооружений и военной техники Украине. Соответствующее решение в понедельник, 18 июля, согласовали главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Тем самым, общий объем поставок оружия и снаряжения украинской армии из стран ЕС в рамках Eвропейского инструмента поддержки мира EPF (European Peace Facility) достигнет 2,5 млрд евро, указал он далее. "Европа продолжает действовать во имя мира и защиты наших ценностей. Я приветствую политическое решение Совета ЕС по пятому траншу Украине в рамках EPF", - написал он в Twitter.

Первый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов евро был принят в конце февраля, еще три последовали в марте, апреле и мае. По данным ЕС, эти средства направляются на финансирование оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также поставки средств личной защиты, санитарных материалов и топлива.