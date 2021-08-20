Накануне годовщины отравления оппозиционера Алексея Навального в России Евросоюз в очередной раз призвал власти РФ расследовать это преступление. Попытка убийства оппозиционного политика, совершенная год назад, должна быть расследована с соблюдением полной прозрачности и без промедления, заявил в четверг, 19 августа, официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

Он также призвал Москву в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), обеспечив беспристрастное международное расследование. Применение химического оружия при любых обстоятельствах совершенно неприемлемо и противоречит международному праву. Виновные по делу Алексея Навального должны быть привлечены к ответственности.

Отравление Навального "Новичком"

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, который летел из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Навальный находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам, независимо друг от друга, пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

В середине января нынешнего года Навальный был задержан сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. С 15 марта Навальный находится в ИК-2 в Покрове. В последние месяцы против него в России заведено еще несколько уголовных дел.

В начале июня Московский городской суд признал основанные Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями и запретил их. 6 августа российский Минюст внес ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" в реестр запрещенных организаций.

Международные санкции и отрицание вины

Из-за отравления Навального и его ареста после возвращения в Россию США и ЕС ввели санкции против Москвы.

Между тем Россия упорно отрицает свою причастность к отравлению оппозиционного политика. МИД РФ 18 августа выпустил очередное заявление, в котором утверждается, что инцидент с Навальным год назад с посадкой в Омске самолета, на котором он летел в Москву, и последующей госпитализацией оппозиционера - это спланированная провокация, направленная на дискредитацию России.