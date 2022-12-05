В Германии и Италии, двух крупнейших в ЕС потребителях газа, спрос снизился на 23% и 21% соответственно, подсчитала ICIS. Во Франции и Испании потребление упало более чем на 20%, в Нидерландах — более чем на треть.

Наибольшего сокращения добилась промышленность, и это результат четкого рыночного ценообразования, заявил FT ведущий европейский газовый аналитик ICIS Том Маржец-Мансер. Высокая стоимость газа снижает его использование, добавил он.

Аналогичное снижение потребления наблюдалось к октябре, отметила Financial Times. Однако октябрь в Европе в 2022 году выдался необыкновенно теплым, а во второй половине ноября уже наступили холода. Падение спроса на газ показывает, что Евросоюз показывает успехи в снижении зависимости от российского газа, считает FT. Страны борются с этой зависимостью двумя путями: сокращают спрос и ищут альтернативные источники поставок.

В середине ноября газовые хранилища в Евросоюзе были заполнены на 95%, сообщила Financial Times со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Это результат, близкий к рекордному, отметила газета. Из-за холодной погоды спрос на газ увеличился, и сейчас запасы сократились до 93% от общего объема хранилищ, а цены на газ начали повышаться, написала газета. По состоянию на 11:00 мск 5 декабря фьючерсы на поставку газа на хабе TTF в Нидерландах стоили €145 за 1 МВт-ч, следует из данных Межконтинентальной биржи. Торги 30 ноября закончились на отметке €146,4 за 1 МВт-ч — это был максимум после 21 октября.

С 5 декабря в Евросоюзе вступило в силу эмбарго на импорт нефти из России по морю, но поставки по трубопроводу "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию продолжаются. Евросоюз и G7 прямо перед санкциями согласовали ограничение стоимости российской нефти в $60 за баррель при поставках по морю третьим странам. Это позволит западным компаниям транспортировать и страховать перевозки топлива из России, что иначе запрещено санкциями. Однако Россия считает механизм нерыночным и обдумывает способы запретить торговлю в условиях такого ограничения, заявил вице-премьер Александр Новак.