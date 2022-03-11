ЕС: Россия и Беларусь несут полную ответственность за агрессию против Украины, виновные будут наказаны

"Россия и ее сообщница Беларусь несут всю полноту ответственности за эту агрессию, и виновные ответят за их преступления, в том числе неизбирательные удары по граждансскому населению и гражданским объектам. В этой связи мы приветствуем решение прокурора Международного уголовного суда начать расследование", - говорится в заявлении неформального саммита Евросоюза.
Привлечь Путина за военные преступления - это, однако, непростая задача, как пишет Би-би-си. .
В заявлении, которое лидеры стран ЕС приняли в ночь на пятницу после многочасовой дискуссии, говорится, что Евросоюз, не дожидаясь результатов рассмотрения Еврокомиссией официальной заявки Украины о вступлении в ЕС, будет быстро укреплять связи Евросоюза и Украины.
Этот пункт особо отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель, сообщая в "Твиттере" о заявлении лидеров ЕС.
ЕС также обещает политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украины, заверяет, что всеми силами поможет в восстановлении демократической Украины после войны.
"Мы готовы наращивать давление на Россию и Беларусь Мы уже ввели серьезные санкции и готовы быстро вводить новые", - говорится в заявлении.
“… without delay, we will further strengthen our bonds and deepen our partnership to support Ukraine in pursuing its European path”. #Ukraine️ #WeStandWithUkraine #EUCO https://t.co/tNsriqVPtK— Charles Michel (@eucopresident) March 11, 2022
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Россия нанесла удары по Луцку и Ивано-Франковску и Днепру, Путин зовет наёмников из Ближнего Востока
Третью неделею на территории Украины продолжаются...
Некоторые депутаты литовского парламента встретили 11 марта в Украине
Несколько депутатов литовского парламента 11 марта...
"Давайте отпразднуем свободу, помогая народу Украины": премьер Литвы поздравила с Днем независимости и по-русски (1)
Премьер Литвы Ингрида Шимоните записала поздравление...
В столице Литвы проходит шествие с флагами Литвы и Украины Прямая трансляция (3)
В столице Литвы проходит шествие "Путем восстановления...
Спикер парламента Литвы: сегодня все мы - украинцы
Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен ,...