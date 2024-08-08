ЕС: Режим Беларуси - соучастник в войне РФ в Украине

Помимо политической, военной и материально-технической поддержки Москвы, режим Александра Лукашенко „способствовал незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных Россией территорий Украины“, говорится в заявлении. Кроме того, с 2021 года Минск организовывал миграционное давление у внешних границ ЕС , подчеркивается далее в документе.

Белорусский режим является соучастником в незаконной агрессивной войне России против Украины. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, распространенном Европейской службой внешних связей в четверг, 8 августа, в преддверии четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

В тюрьмах Беларуси - около 1400 политзаключенных

Власти также продолжают „масштабную кампанию насилия и запугивания собственного народа“, отметил Боррель. В тюрьмах Беларуси находятся около 1400 политзаключенных, и это - лишь малая часть тех, кто с 2020 года прошел через пенитенциарную систему по политически мотивированным делам.

Лукашенко проводит тотальные репрессии против „белорусского гражданского общества, правозащитников, свободных СМИ и журналистов, политических оппонентов, независимых профсоюзных деятелей, представителей нацменьшинств и, в конечном счете, против всех простых граждан, выражающих свое мнение как внутри страны, так и за ее пределами“.