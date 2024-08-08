ЕС: Режим Беларуси - соучастник в войне РФ в Украине

Белорусский режим является соучастником в незаконной агрессивной войне России против Украины. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, распространенном Европейской службой внешних связей в четверг, 8 августа, в преддверии четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.
Помимо политической, военной и материально-технической поддержки Москвы, режим Александра Лукашенко „способствовал незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных Россией территорий Украины“, говорится в заявлении. Кроме того, с 2021 года Минск организовывал миграционное давление у внешних границ ЕС, подчеркивается далее в документе.
В тюрьмах Беларуси - около 1400 политзаключенных
Власти также продолжают „масштабную кампанию насилия и запугивания собственного народа“, отметил Боррель. В тюрьмах Беларуси находятся около 1400 политзаключенных, и это - лишь малая часть тех, кто с 2020 года прошел через пенитенциарную систему по политически мотивированным делам.
Лукашенко проводит тотальные репрессии против „белорусского гражданского общества, правозащитников, свободных СМИ и журналистов, политических оппонентов, независимых профсоюзных деятелей, представителей нацменьшинств и, в конечном счете, против всех простых граждан, выражающих свое мнение как внутри страны, так и за ее пределами“.
Минимум шесть политзаключенных погибли в период содержания под стражей, многие не имели связи с внешним миром уже более года. Состояние некоторых угрожает жизни и требует срочной медицинской помощи, добавили в Брюсселе. „Такое обращение с заключенными и задержанными является нарушением международного права и обязательств Беларуси“, - констатировали там.
Как следует из доклада Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, есть достаточные основания полагать, что преследования в Беларуси можно расценивать как преступления против человечности, указали в ЕС.
„Призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных и несправедливо задержанных лиц“, - подчеркнул Боррель.