ЕС решил продлить экономические санкции в отношении РФ

По его словам, решение принято "единогласно".
"Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и перейти к реализации минских соглашений", - подчеркнул он.
Massive consequences & severe cost will follow if Russia takes further military action against Ukraine.#EUCO leaders unanimously agreed to roll over economic sanctions against Russia.
We call on Russia to keep its part of the bargain and proceed with Minsk implementation. pic.twitter.com/uxeMXxM11u
— Charles Michel (@eucopresident) December 17, 2021
До конца июля 2022 года
Санкции продлены на шесть месяцев - до 31 июля 2022 года. Формально решение о них будет закреплено в конце января 2022 года после окончания действующих сейчас ограничений.
Санции ЕС были впервые введены в июле 2014 года из-за агрессивных действий Москвы в отношении Украины. Они затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора российской экономики.
В марте 2015 года лидеры ЕС решили увязать снятие режима ограничительных мер с полной реализацией минских соглашений. Поскольку они не были выполнены до конца декабря 2015 года, Совет ЕС продлил экономические санкции до 31 июля 2016 года. После чего они неоднократно продлевались на 6 месяцев. Решение принималось каждый раз после оценки выполнения договоренностей. На данном этапе штрафные меры действуют до 31 января 2022 года.
Саммит ЕС пригрозил Москве мощными санкциями
Саммит ЕС в ночь на 17 декабря единогласно пригрозил России мощными санкциями в случае дальнейшей агрессии в отношении Киева. "Европейский совет подчеркивает срочную необходимость России снизить напряженность, созданную наращиванием войск у ее границ с Украиной и агрессивной риторикой", - отмечалось в заявлении по итогам переговоров.
Лидеры ЕС подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. "Ответом на любую дальнейшую военную агрессию против Украины станут крупномасштабные последствия и суровая цена, включающая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - подчеркивалось в коммюнике. В то же время Евросовет высказался в поддержку дипломатических усилий, в частности в "нормандском формате", с целью полной имплементации минских соглашений.
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