ЕС рекомендует вторую бустерную дозу вакцины против Covid-19 тем, кто старше 60 лет

Хотя существующие вакцины против Covid-19 продолжают защищать от госпитализации и смерти, эффективность вакцины снижается по мере развития вируса.
"Очень важно, чтобы все люди старше 60 лет получили вторую дозу бустерной вакцины как можно скорее", — заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.
В апреле агентства здравоохранения ЕС рекомендовали вторую дозу бустерной вакцины только лицам старше 80 лет.
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