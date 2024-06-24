ЕС разработал способ обойти вето Венгрии по Украине

Данное решение может позволить G7 предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов к декабрю, который должен быть погашен за счет будущих поступлений, пишет далее Financial Times, ссылаясь на решение, принятое на саммите „большой семерки“ в начале июня в Италии.

Венгрия, к которой перейдет председательство в ЕС во второй половине 2024 года, выступает против военной помощи Украине со стороны Евросоюза. Кроме того, Будапешт блокирует выделение на военную помощь Украине примерно 6,5 млрд евро, в которую входят три транша из Европейского фонда мира (ЕФМ) по 500 млн евро каждый, а также 5 млрд евро из нового фонда помощи для Украины, недавно учрежденного в рамках ЕФМ. Под вопросом остается и использование Евросоюзом прибыли от замороженных в рамках санкций активов Центробанка РФ на закупку вооружений для Украины.