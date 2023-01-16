aA
Европейский Союз обсуждает ответ на ракетный удар России по Днепру и обострение конфликта Путиным. "Позиция ЕС всегда заключалась в том, чтобы реагировать на любые признаки эскалации", - указал представитель Комиссии ЕС.
Europos Komisija
Europos Komisija
© Reuters / Scanpix

После того как Россия решила атаковать критическую инфраструктуру, необходимую для выживания людей в Украине, она пошла на дальнейшее обострение конфликта, заявил в понедельник, 16 января официальный представитель Европейской комиссии Питер Стано. "Теперь речь идет о растущем числе атак на мирных жителей в их домах", - сказал Стано в ответ на вопрос корреспондента DW о ракетной атаке на Днепр 14 января, в результате которой погибли 40 мирных жителей.

Статьи по теме:
Президент Литвы после новой бомбежки в Украине: все тираны окажутся на скамье подсудимых
Несмотря на санкции, торговля с Россией снижается не везде: это касается и части литовского бизнеса

"Россия продолжает демонстрировать свое бесчеловечное лицо и без разбора применяет жестокий ракетный террор. Такие действия представляют собой военные преступления и должны быть немедленно прекращены. Как сказал верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель, безнаказанности не будет", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Он пояснил, что позиция Европейского Союза всегда заключалась в том, чтобы реагировать на любые обострения конфликтов, и сообщил, что дискуссия об ответе Брюсселя на новые признаки эскалации обстановки Кремлем уже идет. В частности, эта тема будет обсуждаться на совете министров иностранных дел стран ЕС 22 января.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт подала в отставку

Ламбрехт заявила, что непрекращающаяся критика в СМИ...

TOP новостей

Жителей Литвы хотят подготовить к реальной угрозе: в день Х придет много людей, о которых мы сейчас ничего не знаем

16 января в парламенте Литвы проходит конференция о...

Новейший президентский опрос: поддержка двоих кандидатов сравнялась

Новейший президентский опрос, который по заказу Delfi 15-24...

В Клайпеде президент поздравил Литву строкой из советского гимна

В воскресенье президент Литвы посетил Клайпеду и...

Эфир Delfi: удар по жилому дому в Днепре, солидарность и митинги поддержки Украины в Вильнюсе

Каждый вечер понедельника на Кафедральной площади...

Литовцы платят самые высокие проценты в еврозоне: первыми перешагнули 4%

В последнее время в Литве процентная ставка по ипотеке...