После того как Россия решила атаковать критическую инфраструктуру, необходимую для выживания людей в Украине, она пошла на дальнейшее обострение конфликта, заявил в понедельник, 16 января официальный представитель Европейской комиссии Питер Стано. "Теперь речь идет о растущем числе атак на мирных жителей в их домах", - сказал Стано в ответ на вопрос корреспондента DW о ракетной атаке на Днепр 14 января, в результате которой погибли 40 мирных жителей.
"Россия продолжает демонстрировать свое бесчеловечное лицо и без разбора применяет жестокий ракетный террор. Такие действия представляют собой военные преступления и должны быть немедленно прекращены. Как сказал верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель, безнаказанности не будет", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.
Он пояснил, что позиция Европейского Союза всегда заключалась в том, чтобы реагировать на любые обострения конфликтов, и сообщил, что дискуссия об ответе Брюсселя на новые признаки эскалации обстановки Кремлем уже идет. В частности, эта тема будет обсуждаться на совете министров иностранных дел стран ЕС 22 января.
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