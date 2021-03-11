"Такого не должно быть, чтобы средства ЕС использовались для личного обогащения и повышения благосостояния Лукашенко", - заявила в беседе с DW депутат Европарламента от немецких "зеленых", член комитета по контролю за бюджетом Виола фон Крамон. Политик заявила, что инициирует в парламенте ЕС соответствующую проверку.

Тем временем Брюссель отверг обвинения в том, что помощь ЕС ушла на здания или резиденции режима Александра Лукашенко. Официальный представитель ЕС по вопросам политики соседства и расширения Ана Писонеро назвала эти данные полностью необоснованными и безосновательными.

В опубликованном 8 марта фильме-расследовании Nexta "Золотое дно" сообщается, что Минск использовал европейские деньги не по назначению: в частности, средства, выделенные ЕС на экологические проекты, использовались для четырех резиденций Лукашенко, расположенных в заповедных зонах. На данный момент фильм, выложенный на Youtube, набрал более 3, 878 млн просмотров.

Мужской голос, якобы принадлежащий анонимному сотруднику администрации президента Белоруссии, утверждает, что из денег, выделенных на проект в русле реки Западная Двина, финансировался ремонт набережной, строительство фонтанов и реконструкция площади Победы в Витебске. Других доказательств не приведено.

Второй эпизод касается безвозмездных займов и кредитов, которые Беларусь получала от ЕС на разные проекты. Авторы фильма утверждают, что на эти деньги люди из окружения Лукашенко строили жилые дома и продавали квартиры в них под более высокий процент, а разницу клали себе и Лукашенко в карман. Основатель проекта Nexta Степан Путило в беседе с DW сказал, что часть документов не смогли опубликовать из-за условий источников и анонсировал новые публикации в течение трех ближайших недель.

В фильме "Золотое дно" перечислены 18 объектов недвижимости, которыми пользуется Лукашенко, в том числе Дворец Независимости, база отдыха "Крупенино" и хутор "Вискули" в Брестской области, на которые ежемесячно тратятся "десятки миллионов долларов". Наиболее роскошной резиденцией Лукашенко журналисты назвали Дворец Независимости в Минске.

При открытии Дворца Независимости в 2013 году Лукашенко говорил, что в его строительство "не вложено ни одного рубля бюджетного". Однако в министерстве финансов Белоруссии впоследствии уточнили, что деньги на строительство были выделены из республиканского бюджета и бюджета Минска. Как заявил директор Центра "Европейский диалог" Анатолий Лебедько, только на инфраструктуру дворца ушло 250 миллионов долларов.

Другой анонимный источник рассказал, что во дворце есть баня, сауна, бассейн, зимний сад, рабочие кабинеты, медицинский кабинет, оружейная, винный погреб и вертолетная площадка. Общая площадь дворца составляет более 50 тысяч квадратных метров.

Издание также утверждает, что у Лукашенко есть коллекция автомобилей премиум-класса, общая стоимость которой оценивается в четыре миллиона евро. Обслуживание машин обходится в "сотни тысяч долларов". В частности, издание перечисляет два автомобиля Audi стоимостью 100 тысяч евро каждая, Maybach за 1,5 миллиона евро, Rolls-Royce за 170 тысяч евро, Mercedes за 160 тысяч евро и Tesla за 100 тысяч евро (в 2019 году Лукашенко заявлял, что машину Tesla ему подарил Илон Маск, однако тот не подтвердил эту информацию). Кроме того, у Лукашенко есть коллекция ретро автомобилей, стоимость одной машины оценивается на аукционе в "несколько миллионов долларов".

В расследовании также фигурируют резиденции "Александрия" (дом матери Лукашенко) и "Александрия-2", жилой комплекс "Восток", в котором расположены два коттеджа сыновей президента, а также элитный поселок Дрозды, где расположена официальная резиденция Лукашенко и виллы белорусской элиты. Расследователи также говорят о трех самолетах президента, один из которых, Boeing 767, куплен у главы Туркменистана, и личном вертолете за 12 млн евро.

Авторы фильма подчеркивают, что на содержание резиденций на территории заповедников могли уйти суммы, выделенные европейскими странами в 2014-2020 для экологических программ, в том числе по очистке Западной Двины, протекающей по территории Белоруссии и Латвии, являющейся членом Евросоюза. А деньги беспроцентных или 1% европейских займов Лукашенко раздавал близким к его окружению предпринимателям под их строительные проекты.

Европейский Союз давно финансирует проекты в Белоруссии. Их количество исчисляется десятками - от реформы здравоохранения до регионального развития и поддержки гражданского общества. Больше всего таких проектов (21) реализуется в сфере зеленой экономики, окружающей среды и устойчивого развития. На каждый выделяются от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов евро. После 2016 года, когда Брюссель отменил санкции против Лукашенко и его страны, таких проектов стало больше.

Белорусский оппозиционный политик, активистка и директор гражданской инициативы "Наш дом" Ольга Карач в беседе с DW объяснила это особенностями политики Минска в отношении ЕС в последние годы. По ее словам, Лукашенко и его министру иностранных дел Владимиру Макею удалось убедить европейцев, что, финансируя Белоруссию, они помогают республике сохранить независимость от России. Она заявила, что не знакома с деталями обвинений из фильма Nexta, но "с уверенностью на 99 процентов" полагает, что обвинения справедливы.

"Кто это будет контролировать? Люди, которые выделяют деньги, если они поднимут вопрос о коррупции в Беларуси, сразу становятся персонами нон-грата, теряют здесь офисы, их депортируют", - говорит Карач. Активистка указала на то, что вопрос о несоблюдении Белоруссией антикоррупционных стандартов Совета Европы (СЕ) поднимался в 2019 году ГРЕКО - созданной в СЕ группой государств по борьбе с коррупцией. В Еврокомиссии не согласны с подобными обвинениями и заявляют, что для грантовой помощи со стороны ЕС предусмотрены внутренние и внешние контрольные процедуры, включая проверки и аудит для обеспечения правильного использования средств.

После объявленной Лукашенко победы на выборах президента-2020 и подавления протестных акций Брюссель свернул сотрудничество с Минском, провозгласив курс на "максимально возможную" удаленность от властей. По словам Писонеро, сейчас финансовая помощь Белоруссии ограничена несколькими сферами, включая молодежь, экологию, малый и средний бизнес, гражданское общество и независимые СМИ.

В фильме Nexta в связи с европейской финансовой помощью упоминаются несколько банков. Это Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который формально не входит в структуры Евросоюза, но участником которого является Брюссель, Всемирный банк, а также Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - кредитное учреждение ЕС. По данным Аны Писанеро, займы ЕИБ Беларуси на разные проекты составляют 550 миллионов евро. По ее утверждению, банк не выдавал займов государственному сектору в Белоруссии, а поэтому "нет оснований утверждать, что средства ЕИБ были использованы не по назначению".

Что же касается ЕБРР, то его займы в Беларуси, по данным Писанеро, превышают 1,3 миллиарда евро и касаются в основном сельского хозяйства и инфраструктуры. Осенью 2020 года ЕБРР заявил, что не планирует новых госпроектов с Белоруссией, но продолжит поддерживать частный сектор. По словам Писанеро, оба банка обладают "работающими механизмами" по противодействию коррупции.

Брюссельский эксперт по Восточной Европе Аманда Пол не исключила нецелевого использования денег Евросоюза, но выразила уверенность, что "ЕС всегда тщательно изучает, куда направляются средства". Она предположила, что в будущем этот контроль может быть усилен.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон отметила, что нецелевое использование имеет место и среди стран-членов ЕС, включая Венгрию и Чехию: в таких случаях Брюссель требует возврата денег. Это же может произойти и в случае с Белоруссией, если соответствующие нарушения будут выявлены в ходе проверок.