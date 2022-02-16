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ЕС не может бесконечно искать дипломатическое решение, когда Россия наращивает войска, заявил председатель Евросовета Мишель. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен сохранять бдительность.
Josepas Borrellis
Josepas Borrellis
© AFP / Scanpix

Евросоюз призвал Россию к конкретным шагам по деэскалации напряженности в конфликте вокруг Украины. "Мы призываем Россию предпринять конкретные и ясные шаги по деэскалации. Евросоюз не может бесконечно прилагать дипломатические усилия с одной стороны, в то время как другая сторона наращивает войска", - заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в Европарламенте в Страсбурге в среду, 16 февраля.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) подчеркнула, что Евросоюз должен сохранять бдительность. Несмотря на заявления Москвы, "НАТО пока не видит признаков сокращения численности российских войск", пояснила она. Накануне Россия, после многонедельного периода напряженности, объявила о начале отвода войск от границ с Украиной, а 16 февраля - о завершении учений в аннексированном Крыму и выводе оттуда техники и солдат, участвовавших в маневрах.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что "путь сотрудничества между Россией и нами все еще возможен". Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов к участию в переговорах, но призвал ЕС быть готовым отреагировать санкциями в случае российского вторжения в Украину.

Призыв к санкциям против Путина

Председатель консервативной фракции в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) в интервью агентству AFP 15 февраля призвал ясно обозначить возможные санкции против президента России Владимира Путина. "Важно ясно назвать цену Путину. Проект "Северный поток-2" в случае вторжения должен быть прекращен. Исключение российских банков из западной платежной системы также не может оставаться табу", - указал он.

Между тем сопредседатель левой фракции в Европарламенте Мартин Ширдеван (Martin Schirdewan) раскритиковал в "нелепую идею дальнейшего расширения НАТО на восток", заявив, что она способствует не безопасности в Европе, а дестабилизации.

Конфликт между Западом и Россией вокруг Украины

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада резко обострились. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

Кроме того, Москва добивается от НАТО юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения на восток. НАТО отвергает это требование, подчеркивая, что двери для принятия в альянс новых членов останутся открытыми.

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