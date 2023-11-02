ЕС приветствовал возможность выезда людей из сектора Газа

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель также поблагодарил Египет за его "гуманитарные усилия, направленные на то, чтобы дать возможность раненым и другим людям организованно покинуть сектор Газа, а также США и Катар за посредничество в заключении этого гуманитарного соглашения". Боррель призвал к созданию гуманитарных коридоров и "перерывов для удовлетворения неотложных потребностей".

"Я хотела бы сердечно поблагодарить власти Египта за их замечательные усилия по оказанию помощи иностранным гражданам, сотрудникам международных организаций и членам их семей, в том числе европейским гражданам, в безопасном въезде в свои страны", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Евросоюз продолжит совместную работу с партнерами для преодоления гуманитарного кризиса в секторе Газа, подчеркнула она.

Европейский Союз приветствует эвакуацию ряда граждан ЕС и других иностранных граждан, а также раненых через пограничный переход Рафах, ведущий из сектора Газа в Египет. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном вечером в среду, 1 ноября.

Число иностранцев, остающихся в Газе, точно неизвестно

Ранее агентство dpa со ссылкой на отделение Красного Полумесяца в Египте сообщило, что в составе покинувшей сегодня сектор Газа группы находились 285 человек. В свою очередь, агентство AFP со ссылкой на представителя властей Египта уточнило, что в эту страну прибыли в общей сложности 76 раненых жителей сектора Газа, а также 335 иностранцев и палестинцев с двойным гражданством.

Число граждан иностранных государств, которые в настоящее время находятся в секторе Газа, неизвестно. 31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил Конгрессу, что их число составляет примерно 1000 человек, 400 из которых - граждане США. В свою очередь, по данным телеканала CNN, помимо заложников, удерживаемых ХАМАС, в этом районе находятся не менее 500 американских граждан.

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