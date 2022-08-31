ЕС приостановит соглашение об упрощенной выдаче виз гражданам России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в своем "Фейсбуке", что такое решение было принято на саммите глав внешнеполитических ведомств ЕС в Праге.

Сийярто говорит, что выступил против введения запрета – так же, как несколько других государств. Он добавил, что Венгрия подписала соглашение с Россией о дополнительных поставках газа с 1 сентября.