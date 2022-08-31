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Европейский союз намерен приостановить соглашение с Россией об упрощенном порядке выдачи виз, однако не будет вводить полный запрет на выдачу разрешений на въезд для граждан страны.
ЕС приостановит соглашение об упрощенной выдаче виз гражданам России
© Reuters/Scanpix

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в своем "Фейсбуке", что такое решение было принято на саммите глав внешнеполитических ведомств ЕС в Праге.

Сийярто говорит, что выступил против введения запрета – так же, как несколько других государств. Он добавил, что Венгрия подписала соглашение с Россией о дополнительных поставках газа с 1 сентября.

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