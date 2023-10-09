ЕС приостановит помощь палестинцам на фоне атак на Израиль

 
Deutsche Welle
Europos Sąjunga
Europos Sąjunga
ФОТО: Shutterstock

Европейский Союз приостанавливает финансовую помощь Палестинской национальной автономии на фоне нападения радикального исламистского движения "Хамас" на Израиль. Об этом еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи заявил в понедельник. Брюссель пересмотрит портфель общим объемом в 691 миллион евро, добавил он.

"Масштаб террора и жестокости в отношении Израиля и его жителей достиг поворотного момента", - подчеркнул Вархейи. Вести дела "как обычно" невозможно, отметил еврокомиссар.
Евросоюз и составляющие его государства в 2022 году являлись крупнейшим донором для палестинцев, сообщила ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В бюджете ЕС на 2021 - 2024 годы отведено 1,18 млрд евро на финансовую помощь Палестинским территориям, указывает агентство dpa.

Боевики движения "Хамас", которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, утром 7 октября нанесли ракетные удары по израильской территории, а затем проникли в израильские населенные пункты, где завязались бои. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию, власти страны официально заявили о ее переходе в состояние войны.

С осуждением нападения "Хамас" выступили среди прочих лидеры многих стран Европы, США, Япония, а также НАТО и генеральный секретарь ООН.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии