ЕС приостановит помощь палестинцам на фоне атак на Израиль

"Масштаб террора и жестокости в отношении Израиля и его жителей достиг поворотного момента", - подчеркнул Вархейи. Вести дела "как обычно" невозможно, отметил еврокомиссар.

Евросоюз и составляющие его государства в 2022 году являлись крупнейшим донором для палестинцев, сообщила ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В бюджете ЕС на 2021 - 2024 годы отведено 1,18 млрд евро на финансовую помощь Палестинским территориям, указывает агентство dpa.

Боевики движения "Хамас", которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, утром 7 октября нанесли ракетные удары по израильской территории, а затем проникли в израильские населенные пункты, где завязались бои. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию, власти страны официально заявили о ее переходе в состояние войны.