Совет ЕС принял во вторник, 16 марта, постановление, направленное против "распространения террористического контента онлайн". Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа Евросоюза.

В соответствии с нововведением компетентные органы государств-членов ЕС получают право предписывать поставщикам услуг удалить террористический контент или отключить доступ к нему во всех странах - участницах ЕС. "Интернет-платформы затем должны будут удалить или отключить доступ к контенту в течение одного часа", - говорится в постановлении Евросоюза.

Правило будет применимо ко всем провайдерам, предоставляющим услуги на территории ЕС - вне зависимости от того, находится ли их штаб-квартира в одном из государств сообщества или нет.

The Council adopted new rules to stop terrorists from using the internet to radicalise, recruit and incite to violence.

Under the new regulation, internet platforms will have 1️⃣ hour to remove or disable terrorist content, following a removal order from national authorities 👇