ЕС придется удвоить помощь Украине из-за неплатежей США

Евросоюзу придется удвоить военную помощь Украине, чтобы компенсировать возможное выпадение платежей со стороны США, отмечается в заявлении Института мировой экономики в Киле (IfW), распространенном в пятницу, 16 февраля. "Европа должна будет удвоить свою нынешнюю военную поддержку, если Соединенные Штаты и впредь не будут выделять помощь Украине. Это вызов, но в конечном счете - вопрос политической воли", - подчеркнул глава отдела IfW, мониторящего помощь Украине, Кристоф Требеш (Christoph Trebesch).

По его словам, США, по данным на 15 января, предоставили Украине за период с февраля 2022-го по декабрь 2023 года военную помощь на 42,2 млрд евро - почти по два млрд евро в месяц. Евросоюз с начала войны России против Украины пообещал Киеву военную помощь на 49,7 млрд евро, но до сих пор предоставил ее лишь на 35,2 млрд евро.

Сотни миллиардов евро для Украины