ЕС прекратил финансовую поддержку Нигера

"Помимо немедленной приостановки бюджетной поддержки - все мероприятия по сотрудничеству в области безопасности приостанавливаются sine die (без отсрочки - Ред.), с немедленным вступлением в силу", - отметил он.

Европейский Союз не признает и не будет признавать пришедших к власти в результате путча в Нигере. Мохамед Базум был избран демократическим путем, он "был и остается единственным легитимным президентом Нигера", подчеркнули в Брюсселе.

Франция перестает выделять средства на проекты развития

Во Франции в свою очередь особо отметили, что также приостанавливают оказание всей помощи в целях развития и в рамках бюджетной поддержки Нигера. Объем французских средств, направлявшихся на проекты развития, составлял 120 млн евро в 2022 году и, как ожидалось, должен был быть чуть выше в 2023 году, напомнило агентство Reuters.

В США пригрозили свернуть поддержку