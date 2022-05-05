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Европейский Союз (ЕС) предлагает ввести санкции против бывшей олимпийской чемпионки России по художественной гимнастике Алины Кабаевой, которая, как считается, находится в близких отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом свидетельствует документ, попавший в распоряжение новостного агентства AFP.
ЕС предлагает ввести санкции против Алины Кабаевой
© Vida Press

Считается, что Алина Кабаева — мать по меньшей мере троих детей Путина, а также вовлечена в распространение кремлевской пропаганды.

В среду Европейская Комиссия (ЕК) подала на подтверждение стран-участниц новый пакет санкций по отношению к России, который включает в себя полное эмбарго российской нефти, а также санкции против нескольких десятков человек.

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Пока что против пакета санкций выступили Венгрия, Словакия и некоторые другие страны — они хотят получить право не соблюдать нефтяное эмбарго. Если страны все же договорятся о пакете санкций, Кабаева не сможет въезжать на территорию ЕС, а также будут заморожены все ее европейские активы.

В санкционном проекте указано, что Кабаева — председательница компании National Media Group. Этой компании принадлежат акции почти всех крупных медиа страны.

В США считают, что Кабаева вовлечена в сокрытие личных богатств Путина за рубежом, а ее семья получила доступ к богатствам благодаря близким отношениям с Путиным и его приближенными.

В новом списке санкций также находятся три журналиста государственного медиа "РИА новости", патриарх Русской православной церкви Кирилл, военные, которые подозреваются в совершении преступлений в Буче и члены семьи пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

С тех пор, как в 2014 году Россия аннексировала принадлежащий Украине Крым, ЕС поместил под санкции 1091 человека и 80 юридических лиц.

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