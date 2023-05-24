На эти цели Брюссель выделил один миллиард евро из Европейского фонда мира (ЕФМ). Средства предназначены для частичного возмещения стоимости боеприпасов странам ЕС, передавшим Киеву боеприпасы из собственных резервов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года. Боррель выразил уверенность, что до конца срока страны поставят Украине еще больше снарядов.

Еще один миллиард евро из ЕФМ будет выделен на предоставление ВСУ артиллерийских снарядов калибра 155 мм и, при необходимости, ракет, которые будут совместно закуплены странами-членами ЕС у европейской оборонной промышленности, заявил Совет ЕС. Это второй этап программы совместных закупок боеприпасов для Украины. Контракты на закупки или заказы на поставку должны быть заключены до 30 сентября 2023 года через Европейское оборонное агентство (EDA) или в рамках совместных проектов по закупкам под руководством любой страны Евросоюза. В Евросоюзе решили, что в рамках этой программы артиллерийские снаряды и ракеты следует приобретать только у компаний в ЕС и Норвегии.

Третья часть плана заключается в наращивании мощностей оборонной промышленности в странах ЕС для нужд их армий и дальнейших поставок Украине.

Новую военную помощь Киеву по-прежнему блокирует Будапешт

На заседании Совета ЕС по обороне 23 мая министрам не удалось утвердить выплату Украине нового транша военной помощи на общую сумму 500 млн евро из ЕФМ, поскольку это решение блокирует Венгрия. "Надеюсь, что препятствия для его утверждения будут устранены на этой неделе", - сказал верховный дипломат ЕС.

Многие главы Минобороны осудили такое поведение Будапешта и назвали его реакцию непропорциональной. Камнем преткновения стал венгерский банк OTP, который Украина внесла в список "Международных спонсоров терроризма". Венгерские власти добиваются исключения его из списка и блокируют не только помощь Украине, но и одиннадцатый пакет санкций в отношении России. Тем не менее, по словам Борреля, министры всех 27 стран Евросоюза выразили готовность продолжать поддерживать Киев. Уже 20 тысяч украинских военных прошли обучение в рамках специальной миссии ЕС, сообщил Боррель. Накануне он привел цифру в 15 тысяч. К концу 2023 года Брюссель планирует обучить 30 тысяч украинских военных, что вдвое превышает первоначальную цель Евросоюза.

Кроме того, страны ЕС и сам Евросоюз уже выделили Украине военной помощи на 10 млрд евро, из которых 5,6 млрд - из ЕФМ.

Боррель перепутал Белгород с Белградом

На пресс-конференции Борреля спросили о том, обсуждали ли министры обороны стран ЕС новости о боях в Белгородской области и попросили прокомментировать их, однако он не смог ответить. "А что там в Белграде?" - переспросил он у журналиста. Затем попросил рассказать, что происходит в Белгороде, а после консультации со своим пресс-секретарем заявил, что предпочитает не комментировать то, о чем не проинформирован в достаточной степени, будь то Белград или Белгород.