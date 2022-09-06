ЕС пока не называет дату старта переговоров о приеме Украины

Однако нынешняя, уже восьмая, встреча, прошедшая в понедельник, 5 сентября, была особенной из-за двух обстоятельств: войны, развязанной Россией, и того, что впервые Украина участвовала в заседании в статусе страны-кандидата.

ЕС будет поддерживать Украину, несмотря на шантаж Москвы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам соседства Оливер Варгеи на совместной пресс-конференции отметили, что российская агрессия лишь приблизила Украину к ЕС и выявила устойчивость ее государственных институтов. "Путин хотел колонизировать и уничтожить Украину, но только подтолкнул ее ближе к ЕС и усилил наши результаты", - заявил Боррель. Главный вывод нынешней встречи можно, по его словам, сформулировать так: ЕС продолжит оказывать Украине политическую, финансовую и военную поддержку, "какие бы шантаж и угрозы ни применила к нам Россия".

Главный дипломат Евросоюза одобрительно отозвался о реформах в Украине, отметив, что "они продвигаются с поразительным темпом за последние шесть месяцев, несмотря на российскую агрессию". Он похвалил Киев за усилия в борьбе с коррупцией, за ратификацию Стамбульской конвенции и призвал ратифицировать также Римский устав, что позволило бы Украине в полной мере пользоваться правами Международного уголовного суда и привлечь Россию к ответственности за военные преступления.

Восьмой пакет санкций - в процессе обсуждения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль охотно рассказывал журналистам о прогрессе в реализации пяти "безвизов" с ЕС: энергетического, экономического, транспортного, таможенного и цифрового. "Безвизы" призваны убрать барьеры в секторальном сотрудничестве с ЕС и способствовать более глубокой экономической интеграции Украины. Чтобы они могли эффективно работать, в рамках заседания Совета был подписан ряд соглашений, в частности в фискальной и таможенной сферах.

Отвечая на вопрос DW, Шмыгаль подтвердил, что обсуждал с европейскими партнерами возможность введения восьмого пакета санкций против России. "Пока на наполнение российского бюджета существенное влияние оказывают только цены на нефть и газ", - констатировал премьер. По его словам, руководство ЕС осознает это и потому решило ввести ценовые ограничения на нефть. "Это правильный подход: либо полное энергетическое эмбарго - либо создание рынка покупателя. Это позволит отобрать у России сверхприбыли", - пояснил Шмыгаль. Он также сообщил, что среди санкционных ограничений обсуждались также прекращение выдачи виз гражданам РФ и отключение всех российских банков без исключения от международной платежной системы SWIFT.

Украина должна поработать в статусе кандидата

Однако украинская делегация, отправляясь в Брюссель, надеялась услышать не только оценки реформ в стране, но и сигнал о том, когда ЕС будет готов начать переговорный процесс о приеме Украины. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина накануне заявила, что Киев на 70 процентов выполнил свои обязательства по соглашению об ассоциации и хочет получить ясность, по какому плану он должен действовать дальше. Денис Шмыгаль на пресс-конференции сообщил, что украинская делегация "получила алгоритм действий и понимания временных рамок перехода к переговорам о вступлении в ЕС", но точных дат не назвал.

Однако европейские чиновники напомнили, что статус кандидата был предоставлен Украине при условии, что, получив его, Киев выполнит семь задач, главные среди которых - борьба с коррупцией, назначение руководителей антикоррупционных органов, продолжение судебной реформы, имплементация антиолигархического закона.

Кроме того, говорят в Брюсселе, работа, которую Украине следует проделать в статусе кандидата, не может заменить собой соглашение об ассоциации. Еврокомиссар по вопросам соседства Оливер Варгеи отметил, что между соглашением об ассоциации и процессом приближения к членству действительно есть связь, но соглашение о свободной торговле "это не одно и то же, и уровень ответственности - тоже разный". Он напомнил, что комиссия ЕС даст оценку "домашнему заданию" Украины как страны-кандидата в 2023 году. "Называть даты или говорить о шагах всегда легко. Но впереди у нас - большая работа", - подытожил Варгеи.