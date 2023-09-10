ЕС подтвердил запрет на ввоз автомобилей с регистрацией в РФ

На запрос DW в конце июня таможня ФРГ пояснила, что "обеспечивает соблюдение выполнения" ранее введенных санкций Евросоюза, а именно распоряжения ЕС от 31 июля 2014 года и принятого в его исполнение в 2022 году одного из пакета санкций, расширившего список предметов, запрещенных к ввозу в ЕС из РФ. В этом перечне среди прочего значатся легковые автомобили и пикапы, указали представители таможни. "Запрет действует вне зависимости от субъективных намерений", - подчеркнули в ведомстве. При этом, как писала ранее DW, если следовать санкционному регламенту таким образом, как его понимает немецкая таможенная служба, то россиянам нельзя ввозить в ЕС вообще никакие личные вещи, в том числе чемоданы. На дополнительный вопрос DW, не стало ли решение таможенников результатом ошибки перевода - в немецком тексте санкций используется определение не "импорт", а "ввоз" ("Einfuhr"), - ведомство уточнило, что разночтений с английским текстом, по его представлению, нет.