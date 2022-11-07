ЕС: Подготовка к вступлению Украины в блок займет годы

Вархейи отметил стремление Украины, которая в июне этого года получила статус кандидата на членство в ЕС, к быстрому продвижению реформ. Он назвал такое стремление позитивным, но при этом добавил, что "не все семь реформ могут быть проведены быстро". Пока, по словам еврокомиссара, невозможно даже согласовать график начала переговоров о приеме Украины.

Вице-премьер: Украина намерена вступить в ЕС к концу 2024 года





Между тем вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила изданию, что страна "полна решимости" завершить процесс вступления в ЕС к концу 2024 года. По ее словам, Киев "делает свою домашнюю работу" и уже осуществил большое количество реформ, например, в области борьбы с коррупцией и правосудия.

Стефанишина также ссылается на мнение стран Балтии и других близких союзников Украины, которые поддерживают ее ускоренное присоединение к блоку. Вархейи, в свою очередь, настаивает, что к Украине должны применяться те же критерии, что и ко всем другим кандидатам.