Европейский Союз готовит новый пакет санкций за серьезные нарушения прав человека в третьих странах в соответствии с новым инструментом - так называемым "европейским актом Магнитского". Работа над пакетом штрафных мер должна быть завершена к следующему заседанию министров иностранных дел стран ЕС 22 марта, сообщает в среду, 10 марта, агентство dpa со ссылкой на неназванные источники.

Как указывает агентство, новые санкции должны быть введены, прежде всего, в отношении лиц из азиатских и африканских стран, а также вотношении ответственных за нарушения прав человека россиян, которые еще не попали в черный список в рамках предыдущего санкционного пакета. Предполагается, что решение по расширению санкций в рамках "европейского акта Магнитского" будет принято быстро, и штрафные меры, включающие запрет на въезд в ЕС и блокирование активов, уже в скором времени вступят в силу.

При этом до вступления санкций в силу будет держаться в секрете, о каких случаях нарушений прав человека будет идти речь и кто попадет в черный список, указывается далее. Тем самым ЕС хочет предотвратить вывод активов со своей территории до вступления данных мер в силу.

Первый пакет штрафных мер в рамках "европейского акта Магнитского"

Первый пакет штрафных мер в рамках нового санкционного механизма ЕС ввел в начале марта в ответ на преследование в России оппозиционного политика Алексея Навального. Под санкциями оказались генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Тем самым Брюссель впервые задействовал новый, принятый в конце 2020 года инструмент, позволяющий вводить визовые запреты и замораживать имущество отдельных лиц, виновных в грубом нарушении прав человека или получающих выгоду от этого. Санкционный режим был утвержден на заседании Совета ЕС 7 декабря, в День прав человека.

Новый санкционный механизм ЕС

Новый механизм не имеет географической привязки, позволяя принимать меры в ответ на нарушения прав человека, совершенные в любой точке мира за пределами ЕС. До сих пор ЕС имел возможность вводить санкции только против государств или в рамках специальных санкционных режимов, в частности, по борьбе с кибератаками или против использования химического оружия. Санкции в качестве реакции на грубые нарушения прав человека - пытки, внесудебные казни или произвольные задержания - были практически невозможны. В частности, до принятия нового механизма ЕС не располагал инструментом для наказания виновных в зверском убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, отмечает dpa.

Образцом для создания нового санкционного механизма в ЕС стал американский "акт Магнитского". Он был принят в 2016 году Конгрессом США с целью наказания лиц, несущих ответственность за смерть в СИЗО российского аудитора Сергея Магнитского в 2009 году.