Евросоюз подготовил в отношении России "значительный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций", которые будут введены в случае ее вторжения в Украину. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) рассказала в интервью германскому изданию Handelsblatt и французскому Les Echos, опубликованном в пятницу, 4 февраля.
Среди прочего, шаги включают закрытие доступа к иностранному капиталу и введение экспортного контроля, особенно в отношении высокотехнологичных товаров, добавила она. В пакет входят и меры по газопроводу "Северный поток - 2". Именно от дальнейшего поведения России зависит, будет ли он введен в эксплуатацию, отметила фон дер Ляйен.
Санкции в отношении Путина не исключены
Глава Еврокомиссии не исключила экономических санкций в отношении президента РФ Владимира Путина, а также лиц из его окружения и близких к Кремлю олигархов. Кроме того, штрафные меры касаются комплектующих, "которые Россия не может без труда заменить", в том числе в области искусственного интеллекта, вооружений, а также квантовых компьютеров, лазеров и в космической отрасли".
Стягивание войск РФ к украинской границе
В 2021 году Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих, объясняя это учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит жесткими санкциями. Россия же отрицает планы военной операции и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист раскритиковал некоторые предложения президента Литвы
"Такие выплаты - абсолютное зло. Мы просто потакаем...
"Содра" выдала рекордное количество больничных: больше трети из-за ковида (2)
В пунктах тестирования – наплыв людей, которые хотят...
Торговцы к новому порядку готовы, очередей не прогнозируют (1)
Правительство Литвы приняло постановление об отказе...
Жители многоквартирных домов в Литве противятся переменам и не боятся штрафов (9)
1 февраля 2022 года Министерство энергетики сообщило о...
Коронавирус в Литве: 12 294 новых случая и 13 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 12 294 новых...