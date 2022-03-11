Евросоюз и страны "большой семерки" (G7) завершают подготовку четвертого пакета санкций за войну России против Украины. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в пятницу, 11 марта. Это пакет планируют утвердить в субботу.

"Безжалостное вторжение России в Украину продолжается. Неумолимо идут атаки на гражданское население, в частности, на школы, жилые дома и больницы. Несмотря на повторяющиеся предложения украинской стороны, Россия пока не продемонстрировала никакого намерения серьезно вступить в переговоры для поиска дипломатического решения. Вместо этого все, что мы слышим, - это новая ложь и ложные обвинения", - заявила фон дер Ляйен.

Какие ограничения войдут в четвертый пакет санкций против России

В четвертый пакет санкций войдет, в частности, отказ России в торговом статусе наиболее благоприятствуемой нации. Это позволит странам Запада вводить высокие тарифы на российские товары в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). У РФ хотят также забрать членство в ведущий международных финансовых организациях, включая МВФ и Всемирный банк.

Вторая составляющая - это внесение в список персональных санкций новых людей из окружения президента России Владимира Путина, а также членов их семей.

В-третьих, по словам фон дер Ляйен, российскому государству и элитам перекроют доступ к криптовалютам.

Четвертый элемент - запрет на экспорт из ЕС в Россию любых товаров роскоши. "Те, кто поддерживает военную машину Путина, не должны больше иметь возможность наслаждаться роскошной жизнью, пока бомбы падают на мирных людей в Украине", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Пятая составляющая - в ЕС запретят ввоз продуктов черной металлургии из РФ.

Последний элемент - запрет на новые европейские инвестиции в российский энергетический сектор. По словам фон дер Ляйен, этот запрет будет распространятся на все инвестиции, передачу технологий, предоставление финансовых услуг для разведки, добычи и переработки энергоносителей.