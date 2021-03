ЕС поддержит международную платформу ответственности для Беларуси

Европейский Союз окажет всестороннюю поддержку Международной платформе для Беларуси по привлечению к ответственности (International Accountability Platform for Belarus). Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, обнародованном в пятницу, 26 марта.

Кроме прочего, в документе указывается, что 25 марта, по случаю Дня Воли в Беларуси, в стране было проведено более двухсот произвольных задержаний мирных жителей.

EU and partners are leading the fight against impunity for #HumanRights violations in Belarus through International Accountability Platform for Belarus and @UNHumanRights mechanism.

We continue support to people of Belarus for their fundamental rights and democratic aspirations. https://t.co/cNsmhFsxZq