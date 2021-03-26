ЕС поддержит международную платформу ответственности для Беларуси

Европейский Союз окажет всестороннюю поддержку Международной платформе для Беларуси по привлечению к ответственности (International Accountability Platform for Belarus). Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, обнародованном в пятницу, 26 марта.

Кроме прочего, в документе указывается, что 25 марта, по случаю Дня Воли в Беларуси, в стране было проведено более двухсот произвольных задержаний мирных жителей.

"С момента проведения фальсифицированных выборов президента семь месяцев назад белорусские власти совершили по отношению к народу страны ряд неприемлемых нарушений прав человека. На массовые мирные демонстрации народа Беларуси за демократию и основные свободы белорусские власти ответили насильственными репрессиями, произвольными арестами и задержаниями, сотнями задокументированных случаев пыток и других видов жестокого, антигуманного или унижающего отношения и наказаний, включая сексуальное насилие и насилие по гендерному признаку", - говорится в документе, распространенном Службой ЕС по внешней политике и безопасности.

Европейский Союз и его международные партнеры находится во главе борьбы против нарушения прав человека, подчеркивают авторы заявления, добавляя, что в этой связи ЕС будет поддерживать Международную платформу для Беларуси по привлечению к ответственности не только политически, но и финансово.

Международная платформа для Беларуси

Проект представляет собой платформу для сбора, проверки и хранения свидетельств серьезных случаев нарушений прав человека, происходивших в Беларуси в ходе выборов президента страны в августе 2020 года и после них.

По данным агентства "Интерфакс", Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к отвтетственности будет работать под руководством Датского института против пыток, белорусского правозащитного центра "Весна", международного комитета расследования пыток в Беларуси и борющейся против пыток организации REDRESS.

Инициативу по созданию платформы уже поддержали власти Германии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, США, Исландии, Латвии. Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Эстонии.

Массовые протесты в Беларуси против режима Лукашенко

Массовые протесты в Беларуси начались сразу после объявления Александра Лукашенко победителем президентских выборов 9 августа 2020 года с результатом в более 80 процентов голосов.

В результате уличных акций, которые продолжаются до сегодняшнего дня, физически пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли.