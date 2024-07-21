2024.07.21 13:30

ЕС поддержал решение суда ООН по палестинским территориям

 
Deutsche welle
Josepas Borrellis
Josepas Borrellis
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Международный суд ООН признал оккупацию палестинских территорий Израилем неправомерной. В связи с этим глава дипломатии Евросоюза Боррель призвал рассмотреть возможность корректировки политического курса ЕС.

Европейский Союз приветствовал постановление Международного суда ООН в Гааге, согласно которому политика Израиля по созданию поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме нарушает международное право. Заключение суда о незаконности сохраняющегося присутствия Израиля на палестинских территориях соответствует в целом позиции Брюсселя, заявил вечером в субботу, 20 июля, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

„На фоне нарушений норм международного права во всем мире мы морально обязаны подтвердить нашу непоколебимую приверженность всем решениям суда ООН независимо от того, по каким вопросам они вынесены. Нам нужно тщательно проанализировать заключение Международного суда и его возможные последствия для политики Евросоюза“, - сказал Боррель.

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Источник
Deutsche welle
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Delfi
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