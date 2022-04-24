Европейский Союз планирует возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы предоставить ей реальную возможность снизить зависимость от России. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает агентство Bloomberg.

В дополнение к торговле, ЕС намерен создать с Индией технологический совет, который может решать вопросы общего регулирования защиты данных, социальных сетей и более широких усилий по цифровизации индийской экономики, отмечает агентство.

Глава Еврокомиссии отправляется в Индию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена 24 апреля провести переговоры по энергетическим вопросам, передает агентство AFP. В частности, запланированы визит политика в Институт энергетики и ресурсов (Teri) и выступление в расположенной недалеко от Нью-Дели штаб-квартире Международного солнечного альянса (ISA). Основная цель межправительственной организации, созданной по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди и объединяющей 121 страну, является работа над эффективным потреблением солнечной энергии, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива.

В понедельник глава Еврокомиссии встретится с главой индийского правительства Нарендрой Моди. ЕС - третий по величине торговый партнер Индии. Товарооборот оценивается в 62,8 млрд. евро. ЕС и США пытаются установить более тесные связи с Индией, которая является главным в мире покупателем российского оружия, используемого, по ее словам, для сдерживания агрессии со стороны Пакистана и Китая. В свою очередь товарооборот России и Индии в 2021 году достиг 12 млрд долл.

Индия официально не осудила российское вторжение в Украину. Как сообщила японская газета Nikkei со ссылкой на данные компании Refinitiv, отслеживающей движения нефтетанкеров, несмотря на агрессию России против Украины, азиатские страны продолжают закупать в РФ крупные объемы нефти. С 24 февраля по 18 апреля из РФ вышли в общей сложности 380 нефтетанкеров - больше, чем за тот же период годом ранее (357). Из них 115 направились в страны Азии: 52 - в Китай, 28 - в Южную Корею, 25 - в Индию, 9 - в Японию и один - в Малайзию. Поставки нефти в Индию по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились в восемь раз.