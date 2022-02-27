Какие банки будут отключены и с какого момента - пока не сообщается.

"Во-вторых, мы парализуем активы центрального банка России. Это приведет к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центрального банка ликвидацию своих активов", - заявила глава Еврокомиссии