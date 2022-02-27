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Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз принял решение об отключении ряда российских банков от системы SWIFT.
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
© Imago / Scanpix

Какие банки будут отключены и с какого момента - пока не сообщается.

"Во-вторых, мы парализуем активы центрального банка России. Это приведет к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центрального банка ликвидацию своих активов", - заявила глава Еврокомиссии

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