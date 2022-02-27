Какие банки будут отключены и с какого момента - пока не сообщается.
"Во-вторых, мы парализуем активы центрального банка России. Это приведет к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центрального банка ликвидацию своих активов", - заявила глава Еврокомиссии
Second, we will paralyse the assets of Russia’s central bank.
This will freeze its transactions.
And it will make it impossible for the Central Bank to liquidate its assets. pic.twitter.com/8H9eWkNCW9— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2022
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