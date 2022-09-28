"Это еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне систематических нарушений прав человека, - написал он в Twitter. - Мы высоко оцениваем мужество украинцев, которые продолжают противостоять и сопротивляться российскому вторжению".
EU denounces holding of illegal “referenda” and their falsified outcome.
This is another violation of Ukraine’s sovereignty + territorial integrity, amidst systematic abuses of human rights.
We commend the courage of Ukrainians, who continue to oppose & resist Russian invasion.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 28, 2022
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