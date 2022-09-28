aA
Европейский Союз осуждает проведение пророссийскими силами в Украине "незаконных "референдумов" и их фальсифицированные результаты", заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Josepas Borrellis
Josepas Borrellis
© AP / Scanpix

"Это еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне систематических нарушений прав человека, - написал он в Twitter. - Мы высоко оцениваем мужество украинцев, которые продолжают противостоять и сопротивляться российскому вторжению".


Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Представители сельского туризма: часть литовцев переманили поляки

Литовские предприниматели, ориентированные на...

Эфир Delfi: Лукашенко, Путин и мобилизация, Литва и белорусы - визовый вопрос

В студии Delfi - старший аналитик BISS Вадим Можейко....

Два Александра из "Азова". Что рассказывают родные погибших на "Азовстали" в Мариуполе украинских воинов

Почти три месяца ожесточенных боев с российскими...

Премьер Литвы: избиратели должны быть заинтересованы в том, чтобы госслужащие получали хорошую зарплату

Премьер Литвы Ингрида Шимоните сказала, что реформа...

Российские туристы могут прилететь в Литву на самолете, почему этот коридор оставили открытым?

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...