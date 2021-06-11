Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель осудил решение Мосгорсуда, признавшего организации оппозиционера Алексея Навального "экстремистскими". Это решение "знаменует собой самую серьезную до сих пор попытку правительства РФ подавить независимую политическую оппозицию и антикоррупционные расследования и лишить политические сети Навального влияния в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму и в дальнейшем", - говорится в заявлении Борреля, обнародованном в четверг, 10 июня.

"Это безосновательное решение, которое укладывается в негативный шаблон систематического подавления прав человека и свобод, закрепленных в Конституции РФ. Оно будет иметь далеко идущие последствия для российского гражданского общества, оппозиции и критических голосов. Мы призываем правительство России полностью соблюдать свои международные обязательства, в том числе перед Советом Европы и ОБСЕ", - указывается в документе.

Освободить Алексея Навального



Жозеп Боррель вновь призвал незамедлительно и без всяких условий освободить Навального, поскольку вынесенный ему обвинительный приговор "политически мотивирован и противоречит международным обязательствам России в сфере прав человека".

"В этой связи мы ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства по соблюдению Европейской конвенции о правах человека и в числе прочего исполнит определение ЕСПЧ касательно природы и масштаба угрозы для жизни Навального. Власти РФ несут ответственность за безопасность Навального и его состояние здоровья и колонии, за что мы привлечем их к ответу", - указал Боррель.

Решение Мосгорсуда



Накануне Мосгорсуд полностью удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и общественного движения "Штабы Навального". Указанным организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции.

Решением суда ликвидированы некоммерческие организации "ФБК" и "ФЗПГ", запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального". По данным пресс-службы суда, решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций. Суд постановил обратить имущество НКО "Фонд борьбы с коррупцией", оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность Российской Федерации.

По словам адвокатов "Команды 29", у стороны защиты имеется 10 суток на обжалование постановления и она непременно сделает это.