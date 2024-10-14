ЕС осудил „нападение ЦАХАЛ“ на миротворцев ООН в Ливане

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в день заседания Совета ЕС по иностранным делам, в понедельник, 14 октября, повторил призыв к установлению режима прекращения огня в конфликте на Ближнем Востоке. Как следует из заявления Борреля, к этому призыву присоединился и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, который также примет участие в заседании.