ЕС осудил ХАМАС за использование жителей и больниц в качестве "живого щита"

Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы объявило, что в больнице "Аль-Шифа", вокруг которой идут бои, находятся не менее 2300 человек. Независимого подтверждения этим оценкам нет.

"Эти боевые действия серьезно влияют на работу больниц и приводят к ужасающим жертвам среди гражданского населения и медицинского персонала. Международное гуманитарное право предусматривает защиту больниц, медицинского инвентаря и гражданских лиц, находящихся в них". В своем заявлении Евросоюз призвал незамедлительно обеспечить больницы необходимыми средствами и эвакуировать пациентов. В этой связи ЕС предлагает увеличить пропускную способность пограничных переходов и создать морской маршрут для доставки гуманитарной помощи.

Призывы прозвучали в тот момент, когда крупнейшее медицинское учреждение Газы, больница "Аль-Шифа", подвергалась постоянным ударам израильской армии. Другой объект, больница "Аль-Кудс", была выведена из строя из-за отсутствия топлива для генераторов.

Израиль обвиняет ХАМАС в использовании больниц или туннелей под ними в качестве укрытий и командных пунктов. Персонал больниц и сама группировка, контролирующая сектор Газа, это отрицают.

Одновременно в заявлении подчеркивается, что ЕС признает право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом. Евросоюз вновь повторил свой призыв к ХАМАС о немедленном и безоговорочном освобождении всех заложников. Крайне важно, чтобы Международный комитет Красного Креста (МККК) получил доступ к заложникам", - также говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС.