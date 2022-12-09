Есть сложности с поставками древесины и драгоценных металлов, но основные трудности связаны не с санкциями, а с последствиями военных действий в Украине и ответных мер России. Для смягчения ситуации ЕС одобрил различные меры на €525 млрд.

Влияние санкций Евросоюза против России на экономику самого ЕС пока остается ограниченным несколькими секторами, показало исследование Еврокомиссии, подготовить которое потребовали страны-члены ЕС. Об этом рассказал Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, санкции ЕС привели к сложностям с поставками древесины и драгоценных камней. Более значительные затруднения в основном связаны с глобальными событиями — конфликтом России и Украины и действиями Москвы в ответ на санкции, говорит собеседник Bloomberg. Но Евросоюз принимает меры для смягчения экономических последствий санкций и войны в Украине: по состоянию на конец ноября было одобрено больше 150 национальных мер на общую сумму €525,5 млрд, сообщил источник Bloomberg со ссылкой на отчет.

ЕС старается прояснять или даже менять санкционный режим, чтобы он не затрагивал экспорт продуктов питания из России или не ограничивал слишком сильно продажи ее нефти, написало агентство. Например, ЕС поддержал идею ограничения предельной стоимости нефти из России вместо полного запрета ее перевозок по морю в третьи страны и страхования этих услуг.

Вместе с тем на экономике Европы сказывается энергетический кризис, вызванный сильным сокращением импорта дешевого газа из России и эмбарго на поставки российской нефти по морю с 5 декабря. Дорогие энергоресурсы угрожают конкурентоспособности европейской экономике, а меры борьбы с кризисом могут обойтись в 0,9% от всего ВВП Евросоюза в 2022 году, написал Bloomberg со ссылкой на отчет Еврокомиссии.