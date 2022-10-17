ЕС объявил о создании масштабной военной миссии для Украины

Совет Евросоюза принял решение о создании Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине под названием EUMAM Ukraine.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

"Целью миссии является содействие повышению потенциала Вооруженных сил Украины эффективно проводить военные операции, чтобы позволить Украине защитить свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ, эффективно осуществлять свой суверенитет и защищать гражданское население", - говорится в заявлении.

В ответ на запрос Украины о военной поддержке, миссия обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, которые содействуют проведению подготовки.

Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь оперативный штаб в Брюсселе с целью обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Командующим миссии будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор Сил военного планирования и проведения операций.

Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих затрат на этот период составит почти 107 млн евро.

Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мероприятиями государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами, и будет открытой для участия третьих государств.

Совет ЕС также принял решение о выделении еще 500 млн евро в рамках Европейского фонда мира с целью дальнейшей поддержки возможностей и устойчивости Вооруженных сил Украины.

Шестой транш доведет общий вклад ЕС в рамках фонда для Украины до 3,1 млрд евро.

Объем оборудования, которое будет предоставлено в рамках нового пакета поддержки, отвечает текущим приоритетам, определенным украинским правительством: 490 млн евро предназначено на военную технику, а 10 млн евро для обеспечения оборудованием и материалами, такими как средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо.

Кроме того, средства также позволят обеспечить техническое обслуживание и ремонт военной техники, уже переданной Украине государствами-членами ЕС.

Напомним, 15 октября в СМИ появилась информация о том, что вскоре ЕС объявит о создании миссии по обучению тысяч украинских военнослужащих в Европе и выделит еще около полумиллиарда евро на закупку оружия для Украины. Отличие этой инициативы заключается в том, что она будет коллективной с централизованной командной структурой под эгидой ЕС.