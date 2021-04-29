ЕС обвиняет Россию в подрыве доверия к "западным" вакцинам

Согласно докладу, российские государственные СМИ, госведомства и государственные бизнес-структуры в декабре начали кампанию по продвижению российской вакцины "Cпутник V". При этом они использовали враждебные коммуникационные стратегии, обвиняя Евросоюз в "саботаже" вакцины.
Кроме того, управляемые Кремлем СМИ, в том числе и официальный Twitter "Cпутник V", пытались "подорвать доверие к Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) и посеять сомнения в его независимости и происходящих в нем процессах". Российские СМИ пытались представить дело так, что EMA сознательно задерживает регистрацию российской вакцины.
EAD обвинили и Китай в распространении "запутывающих" сведений о безопасности "западных" вакцин и появлении коронавируса в мире. В частности, Пекин называл свои вакцины более подходящими для развивающихся и балканских стран.
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