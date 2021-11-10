В Брюсселе рассмотрят возможности финансирования мер по созданию инфраструктуры для защиты границ с Беларусью, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Это решение, которое должна принять Еврокомиссия. В любом случае мнение Совета очень однозначно", - заявил он в среду, 10 ноября, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.

ЕС обсудит расширение санкций 15 ноября

Он указал на исключительность ситуации и необходимости создания физической инфраструктуры на границах с Беларусью в Польше, а также балтийских государствах. Ранее в ЕС называли финансирование строительства физических барьеров на границе неприемлемым, поскольку противоречит базовым европейским ценностям.

Вероятное расширение санкций в отношении Беларуси страны ЕС обсудят 15 ноября на встрече глав МИД, сообщил Мишель. Кроме того, по его словам, на заседании будет идти речь о принятии оперативных, эффективных и конкретных мер в отношении стран, из которых нелегальные мигранты прибывают в Беларусь с целью противозаконного въезда в ЕС. Брюссель также использует все возможности, чтобы урегулировать миграционный кризис на границах с Беларусью, отметил далее глава Евросовета. "Мы должны продемонстрировать крепкое единство, чтобы повлиять на ситуацию и остановить то, что происходит, поскольку это неприемлемо", - добавил он.

Моравецкий заявил о мести Лукашенко Польше за поддержку оппозиции

Во свою очередь премьер-министр Польши указал, что кризис является не миграционным, а политическим, поскольку спровоцирован Минском с целью дестабилизации ЕС. По словам Моравецкого, речь идет о "проявлении государственного терроризма" со стороны правителя Беларуси Александра Лукашенко, который мстит Варшаве за поддержку белорусской оппозиции. Он подчеркнул, что Польша стремится к сотрудничеству с Беларусью и Россией, но "не с пистолетом, приставленным к голове", и на фоне политического шантажа, каковым является возникший кризис.

Одновременно Моравецкий призвал созвать в скорейшем времени экстренный саммит ЕС по ситуации на границе Польши и Беларуси и введению новых санкций против белорусского режима. "Необходимо усилить давление на Минск", - подчеркнул он. В числе прочего, необходимо применить дополнительные штрафные меры к авиакомпаниям, в том числе белорусским, которые причастны к перевозке нелегальных мигрантов. Кроме того, польский премьер заявил о возможности закрытия пограничных переходов на границе с Беларусью в случае дальнейшей эскалации ситуации.

Кризис на границах ЕС и Беларуси

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.

По сообщениям СМИ, в ночь на 10 ноября две группы из нескольких десятков нелегалов смогли силой прорвать границу и проникнуть на польскую территорию в разных местах. Всех их удалось вернуть на белорусскую сторону, хотя некоторых, как отметили пограничники, пришлось разыскивать. При этом в Минске обвинили польских военнослужащих в применении насилия против мигрантов: там утверждают, что как минимум у четырех человек выявили множественные травмы.

В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, сначала в Литву, а затем в Польшу. ЕС обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.