Первое место в этой рейтинге досталось ситуации вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального, которую исследователи называют "большим позором для российского государства".

Причем имеется в виду не само отравление, поскольку "радикальные меры", как утверждают авторы рейтинга, давно в арсенале Кремля, а провал операции, который сопровождался "явным отсутствие профессионализма" как со стороны отравителей Навального, так и тех, кто выдвигал "альтернативные версии" случившегося. Это в особенности относится к признаниям сотрудника ФСБ в телефонном разговоре с самим Навальным, который представился начальником.

Второе место было отдано попытке российской пропаганды распространять "фейковые новости" о пандемии коронавируса, в том числе о разрабатываемых на Западе вакцинах. Проект EUvsDisinfo насчитал около 700 публикаций, в которых содержались не соответствующие действительности утверждения в связи с эпидемией.

При этом, как отмечается, пропаганда сначала стремилась дискредитировать вакцину корпорации AstraZeneca, а когда эта корпорация заявила о намерении сотрудничать с российским институтом имени Гамалеи, нападки на вакцину сразу прекратились.

Третье место досталось режиссеру Никите Михалкову, выдававшему в своей программе поддельные фото белорусских протестов за настоящие.

Напомним, в своей передаче ">"БесогонTV" от 12 сентября 2020 года известный режиссер объяснял, что на самом деле протесты в Белоруссии не такие массовые, как кажется. "Вы можете мне поверить. Вот видите эту фотографию? Какое море людей. Посмотрите! - объяснял Михалков, демонстрируя фото массовых выступлений. - Это чистая абсолютно компьютерная графика". Сами протесты, по его мнению, устраивали "осознанно занимающиеся деструктивной деятельностью". Позднее выяснилось, что в программе Михалкова использовались отредактированные кадры с митинга в Минске. А оригиналы изображений доступны в Сети, и на них запечатлено множество людей.

На четвертом месте Александр Лукашенко, выступивший с утверждением о перехвате разговора якобы резидентов западных спецслужб - "Майка" и "Ника". Запись звучит столь нелепо, что на еt подлинности не настаивали даже официальные российские СМИ, отмечает "Радио Свобода".

На пятом месте расположился телеведущий Владимир Соловьев, один из главных российских специалистов по распространению дезинформации. В прямом эфире программы "Полный контакт" он продемонстрировал кадры, якобы боевых действий в Нагорном Карабахе, хотя на самом деле это были кадры из видеоигры Arma 3, выпущенной 7 лет назад.

Кадры из Arma 3 ранее уже демонстрировались на российских телеканалах, как кадры различных реальных боевые действия. К примеру, скриншот военного шутера демонстрировался в эфире программы "Воскресное время" Первого канала еще в 2018 году с подписью "Досье. Сирия".

Более низкие места в рейтинге провалов кремлевской пропаганды достались депутату Госдумы Алексею Журавлеву, который заявил, что в Дании существуют притоны для зоофилов, где любой желающий может "изнасиловать черепаху". Подобное умозаключение народный избранник изложил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". По его словам, под видом сексуального просвещения детей во многих иностранных ТВ-шоу "насилуют психику детей". Журавлев обвинил датского министра иностранных дел Еппе Куфуду в изнасиловании 15-летнего ребенка и сообщил, что в Дании открылся "первый порнобалаган для зоофилов". "Для зоофилов в Дании официально работает - можно прийти туда, черепаху изнасиловать", - сказал депутат.

"Наиболее позорной частью всех этих случаев является отсутствие какого-либо раскаяния со стороны их авторов", - подчеркивают исследователи EUvsDisinfo.

"Депутаты российского парламента не стесняются повторять старую ложь, если считают, что на этом можно что-то заработать. Кремлевские "журналисты" не видят смысла исправлять ошибки; ни Михалков, ни Соловьев не извинились за свой обман. Незаконный глава государства незаконно без колебаний подделывает доказательства и использует для этого подконтрольные государству СМИ. Представители российского государства с гордостью заявляют, что Россия, безусловно, убивает людей... Ложь, манипуляции и откровенная чушь являются частью ожесточенной атаки на демократию", - заключают авторы исследования.