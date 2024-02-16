ЕС обещает привлечь виновников смерти Навального к ответу

Жена оппозиционера Юлия Навальная выступила с заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности. "Мы не можем верить Путину и российскому правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут - за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем - ответственность. И этот день наступит очень скоро", - заявила Юлия Навальная.