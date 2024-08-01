ЕС не видит риска для поставок нефти Венгрии и Словакии

„Согласно информации, которой мы располагаем, и в соответствии с внутренним анализом Еврокомиссии, санкции, введенные Украиной против „Лукойла“, не влияют на текущие операции по транзиту нефти через „Дружбу“, осуществляемые торговыми компаниями, если „Лукойл“ не является формальным владельцем нефти“, - пояснил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Он подчеркнул, что Брюссель ожидает подробного ответа от Будапешта и Братиславы, который позволил бы подтвердить этот вывод.

По словам его коллеги, Адальберта Янца, предварительный анализ показал, что в июле недостающие объемы от „Лукойла“ были замещены другими поставщиками через тот же нефтепровод „Дружба“. Кроме того, у Венгрии и Словакии есть и другие альтернативы, которые включают, например, увеличение импорта нефти по трубопроводу JANAF из Хорватии, указали в Еврокомиссии.