2024.08.05 09:46

ЕС не признаёт переизбрание Мадуро президентом Венесуэлы

 
Deutsche welle
Nicolasas Maduro
Nicolasas Maduro
ФОТО: Leonardo Fernandez Viloria | Reuters / Scanpix

Европейский совет считает победителем на президентских выборах в Венесуэле кандидата от оппозиции Гонсалеса, опираясь на мнение независимых экспертов.

Официальные итоги подсчета голосов на президентских выборах в Венесуэле, опубликованные Национальным избирательным советом страны (CNE), не могут быть признаны как достоверные - такова позиция Евросоюза. Соответствующее заявление от имени верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля было опубликовано на сайте Евросовета в воскресенье, 4 августа.

В заявлении отмечается, что международные наблюдатели „четко указали“ на несоответствия организации голосования в Венесуэле международным стандартам, а венесуэльский избирком до сих пор не опубликовал протоколы с избирательных участков, которые бы подтверждали победу Николаса Мадуро на выборах. При этом CNE уже объявил правителя страны переизбранным лидером.

„Копии протоколов голосования на выборах, опубликованные оппозицией и рассмотренные несколькими независимыми организациями, указывают на то, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа, по всей видимости, является победителем президентских выборов со значительным перевесом голосов“, - отмечается в заявлении Борреля.

США ранее официально заявили о признании Гонсалеса победителем на выборах с „непреодолимым отрывом“. Госсекретарь страны Энтони Блинкен призвал венесуэльское правительство „начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы и пожеланиями венесуэльского народа“.

ЕС призвал к независимому пересмотру протоколов выборов со стороны международно признанного органа, а некоторые отдельные страны настаивают на том, чтобы CNE хотя бы предоставил доказательства результатов голосования. Брюссель не признает легитимность Мадуро уже второй его срок - предыдущие выборы в стране прошли по схожему сценарию, после чего режим Мадуро стал преследовать оппозицию, а в стране начался продолжительный политический кризис.

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