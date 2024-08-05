ЕС не признаёт переизбрание Мадуро президентом Венесуэлы

„Копии протоколов голосования на выборах, опубликованные оппозицией и рассмотренные несколькими независимыми организациями, указывают на то, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа, по всей видимости, является победителем президентских выборов со значительным перевесом голосов“, - отмечается в заявлении Борреля.

США ранее официально заявили о признании Гонсалеса победителем на выборах с „непреодолимым отрывом“. Госсекретарь страны Энтони Блинкен призвал венесуэльское правительство „начать обсуждение уважительного, мирного перехода власти в соответствии с избирательным законодательством Венесуэлы и пожеланиями венесуэльского народа“.

ЕС призвал к независимому пересмотру протоколов выборов со стороны международно признанного органа, а некоторые отдельные страны настаивают на том, чтобы CNE хотя бы предоставил доказательства результатов голосования. Брюссель не признает легитимность Мадуро уже второй его срок - предыдущие выборы в стране прошли по схожему сценарию, после чего режим Мадуро стал преследовать оппозицию, а в стране начался продолжительный политический кризис.