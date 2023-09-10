ЕС не признал "президентские выборы" в Нагорном Карабахе

"В связи с проведением так называемых "президентских выборов" в Ханкенди/Степанакерте 9 сентября 2023 года Европейский Союз вновь заявляет, что не признает конституционно-правовых рамок, в которых они были проведены", - сказано в коммюнике. В то же время ЕС считает, что "для армян Карабаха важно консолидироваться вокруг де-факто руководства, способного и желающего вести с Баку дискуссии, ориентированные на результат". Брюссель заверил в готовности "поддержать этот процесс".