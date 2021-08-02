ЕС направляет в Турцию два самолета для тушения лесных пожаров

Евросоюз направит в Турцию два спецсамолета для тушения лесных пожаров, которые бушуют в этой стране уже несколько дней. Один самолет будет перебазирован из Испании, другой - из Хорватии, сообщили в Брюсселе в воскресенье, 1 августа.
Между тем, количество погибших из-за пожаров в Турции увеличилось до 10 человек. Власти страны распространили сообщение, согласно которому большинство из примерно ста активных лесных пожаров взяты под контроль.
Многие популярные турецкие курорты оказались охвачены огнем и дымом в самый разгар туристического сезона из-за масштабных лесных пожаров в 13 провинциях. В некоторых местах пламя вплотную подступало к жилым кварталам и отелям, туристов и местных жителей эвакуировали. Власти подозревают, что пожары возникли из-за поджогов.
Помощь в тушении пожаров ранее предоставили Россия, Украина, Иран и Азербайджан. Были задействованы около 30 вертолетов и более 1800 спасателей.
Огонь на Сицилии и в Греции
В это же время сложная обстановка из-за горящих лесов продолжает сохраняться на итальянском острове Сицилия и в Греции, где тушению огня мешает аномальная жара. 2 и 3 августа в Греции ожидается температура до +44 градусов Цельсия.
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