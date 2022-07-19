Европейский Союз намерен вдвое увеличить импорт газа из Азербайджана, чтобы заменить им российские поставки. Об этом в понедельник, 18 июля, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Баку.
"ЕС обращается к более надежным поставщикам энергоносителей. Сегодня я нахожусь в Азербайджане, чтобы подписать новое соглашение. Наша цель: удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС через несколько лет", — написала фон дер Ляйен в Twitter.
The EU is turning to more reliable energy suppliers.
Today I’m in Azerbaijan to sign a new agreement.
Our goal: double the gas delivery from Azerbaijan to the EU in a few years.
🇦🇿 will be a crucial partner for our security of supply and on our way to climate neutrality. pic.twitter.com/fVHPr921Ui
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2022
По ее словам, Баку станет важнейшим партнером ЕС "в обеспечении нашей безопасности поставок и на нашем пути к климатической нейтральности".
Несколькими днями ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС заключить с Баку сделку, предполагающую расширение Азербайджаном добычи газа и увеличение сети трубопроводов, чтобы сократить зависимость от российских энергоносителей.
В 2021 году европейские страны получили по Трансадриатическому газопроводу (отрезку трубопроводной сети Южного газового коридора) более 8 млрд кубометров азербайджанского газа.
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