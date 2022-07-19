aA
Брюссель видит в Баку важнейшего партнера в обеспечении безопасности газовых поставок. По словам главы Еврокомиссии фон дер Ляйен, ЕС собирается в течение нескольких лет удвоить объем газового импорта из Азербайджана.
Ilhamas Alijevas
Ilhamas Alijevas
© Itar-Tass / Scanpix

Европейский Союз намерен вдвое увеличить импорт газа из Азербайджана, чтобы заменить им российские поставки. Об этом в понедельник, 18 июля, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Баку.

"ЕС обращается к более надежным поставщикам энергоносителей. Сегодня я нахожусь в Азербайджане, чтобы подписать новое соглашение. Наша цель: удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС через несколько лет", — написала фон дер Ляйен в Twitter.


По ее словам, Баку станет важнейшим партнером ЕС "в обеспечении нашей безопасности поставок и на нашем пути к климатической нейтральности".

Несколькими днями ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС заключить с Баку сделку, предполагающую расширение Азербайджаном добычи газа и увеличение сети трубопроводов, чтобы сократить зависимость от российских энергоносителей.

В 2021 году европейские страны получили по Трансадриатическому газопроводу (отрезку трубопроводной сети Южного газового коридора) более 8 млрд кубометров азербайджанского газа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Фрэнсис Фукуяма: Украине надо торопиться, пока Путину не помог Трамп

Что произойдет в РФ после ухода Путина от власти, что...

TOP новостей

Онкоиммунолог пока не рекомендует прививаться четвертой дозой вакцины от коронавируса

Заболеваемость коронавирусом в Литве растет, несмотря...

Новый скачок: за сутки в Литве зафиксировано 1307 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве был выявлено 1307 новых случаев...

Самые высокие зарплаты за май – одна компания платила по 56 800 евро

Самые большие зарплаты в мае 2022 года в Литве платила...

С ноября в Литве ждут штрафы за превышение сумм наличного расчета

С ноября 2022 года в Литве начнет действовать...

Прогноз синоптиков: вернется 30-градусная жара

Во вторник погода в Литве начнет меняться, установится...