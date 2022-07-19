Европейский Союз намерен вдвое увеличить импорт газа из Азербайджана, чтобы заменить им российские поставки. Об этом в понедельник, 18 июля, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Баку.

"ЕС обращается к более надежным поставщикам энергоносителей. Сегодня я нахожусь в Азербайджане, чтобы подписать новое соглашение. Наша цель: удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС через несколько лет", — написала фон дер Ляйен в Twitter.



По ее словам, Баку станет важнейшим партнером ЕС "в обеспечении нашей безопасности поставок и на нашем пути к климатической нейтральности".

Несколькими днями ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС заключить с Баку сделку, предполагающую расширение Азербайджаном добычи газа и увеличение сети трубопроводов, чтобы сократить зависимость от российских энергоносителей.

В 2021 году европейские страны получили по Трансадриатическому газопроводу (отрезку трубопроводной сети Южного газового коридора) более 8 млрд кубометров азербайджанского газа.