ЕС намерен сократить потребление газа на 15% из-за проблем с поставками из РФ

Опасаясь прекращения газовых поставок из России, Евросоюз намерен предложить странам-членам с августа добровольно сократить потребление природного газа на 15%. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на постановление, сопровождающее план "Экономия газа для безопасной зимы", который Еврокомиссия должна представить 20 июля.

В рамках этого плана, по данным агентства, будут рекомендованы такие меры, как сокращение расходов на отопление и охлаждение, а также меры рыночного характера.

Согласно предварительной оценке Еврокомиссии, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, в случае суровой зимы под угрозой окажется до 1,5% валового внутреннего продукта ЕС.

Еврокомиссия хочет получить право объявлять тревогу



По словам источников агентства среди европейских дипломатов, предполагается, что в случае значительного риска серьезного дефицита поставок или резкого роста спроса Еврокомиссии будет предоставлено право объявлять тревогу в масштабах всего ЕС. Этот план должен быть одобрен странами — членами Евросоюза.

Накануне еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан рассказал журналистам, что Еврокомиссия не ожидает возобновления работы газопровода "Северный поток" после 21 июля — официального срока окончания планового техобслуживания. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что прокачка газа по "Северному потоку" может сократиться до 1/5 мощности — то есть до 33 млн кубометров в сутки — если одна из газовых турбин Siemens после выработки ее ресурса не будет заменена на отремонтированную в Канаде.